BitDCA mobil uygulaması, kullanıcılarının günlük alışverişlerinin belirli bir yüzdesini mikro işlemlerle Bitcoin'e ayırmalarına olanak tanıyor. Açık Bankacılık API'lerinin dünya çapındaki yeni düzenlemesi sayesinde, kullanıcılar mevcut ödeme kartlarını ve DCA'larını Bitcoin'e mümkün olan en kolay şekilde uygulayabilirler.

Kripto AdıBDCA

SıralamaNo.349

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.82%

Dolaşımdaki Arz75,508,823.39618564

Maksimum Arz142,665,333

Toplam Arz142,665,333

Dolaşım Oranı0.5292%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.1753895867044197,2025-10-02

En Düşük Fiyat0.075,2025-02-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

