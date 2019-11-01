BDX

Beldex, BChat, BelNet, Beldex tarayıcısı, Beldex protokolü ve Beldex köprüsünü içeren merkeziyetsiz ve gizli uygulamalardan oluşan lider bir gizli dApp ekosistemidir. Beldex projesi, çevrimiçi gizliliğinizi artırmaya adanmıştır.

Kripto AdıBDX

SıralamaNo.206

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.16%

Dolaşımdaki Arz7,477,682,171.92415

Maksimum Arz0

Toplam Arz9,938,662,171.92415

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.171586639362,2019-11-17

En Düşük Fiyat0.0145953987018,2019-11-01

Herkese Açık Blok ZinciriBDX

HakkındaBeldex, BChat, BelNet, Beldex tarayıcısı, Beldex protokolü ve Beldex köprüsünü içeren merkeziyetsiz ve gizli uygulamalardan oluşan lider bir gizli dApp ekosistemidir. Beldex projesi, çevrimiçi gizliliğinizi artırmaya adanmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
BDX/BTC
Beldex
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BDX)
--
24 sa Hacim (BTC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
BDX/BTC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BDX)
--
24 sa Hacim (BTC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...