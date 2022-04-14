BEAT

Audiera is the Web3 evolution of the iconic (Audition) music and dance game IP, which has over 600 million users globally. It integrates AI agents and blockchain to provide an immersive, creator-driven experience. Users can interact with AI idols, create music tracks, mint them as NFTs, and engage in a full-body gaming experience via the Smart Fit Mat. The ecosystem includes a mobile game, mini-dapp, and the AI-powered Creative Studio.

Kripto AdıBEAT

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz851,700

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0008%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

