BEBE

BEBE, Web3 oyun ekosistemini entegre eden bir platformdur. BEBE, Web3 oyunlarının dolaşımdaki kripto para birimi haline gelecektir. Oyuncular çeşitli Web3 oyunlarını deneyimlemek için BEBE'yi kullanabilir ve oyunda deneyim kazanmak için Oyna Kazan gerçekleştirebilirler.

Kripto AdıBEBE

SıralamaNo.3980

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000860345160341409,2024-09-16

En Düşük Fiyat0.000004997503988349,2025-02-28

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

Sektör

Sosyal Medya

