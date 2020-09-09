BEL

Bella Protocol, mevcut Merkeziyetsiz Finans (DeFi) protokolleri için birleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüdür. ARPA proje ekibi tarafından oluşturulan Bella Protocol, mevcut DeFi protokollerinin kullanıcı deneyimini basitleştirmeyi ve kullanıcıların varlıklarını dağıtmalarına ve kolaylıkla getiri elde etmelerine olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıBEL

SıralamaNo.942

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.34%

Dolaşımdaki Arz80,000,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2020-09-09 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.75 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği10.0337760204,2020-09-15

En Düşük Fiyat0.09109745891461007,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaBella Protocol, mevcut Merkeziyetsiz Finans (DeFi) protokolleri için birleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüdür. ARPA proje ekibi tarafından oluşturulan Bella Protocol, mevcut DeFi protokollerinin kullanıcı deneyimini basitleştirmeyi ve kullanıcıların varlıklarını dağıtmalarına ve kolaylıkla getiri elde etmelerine olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.