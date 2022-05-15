BFIC

BFIC, katman 2 blok zincir teknolojisi üzerine inşa edilmiş yerel bir coindir. BFICoin, şu anda bir NFT oyunu, MetaVerse, Merkeziyetsiz Borsa, Web 3.0 ve Akıllı Telefon stake-mining çözümü içeren 20'den fazla benzersiz projeden oluşan devasa bir fayda odaklı ekosisteme sahiptir.

Kripto AdıBFIC

SıralamaNo.1248

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz10,578,424

Maksimum Arz21,000,000

Toplam Arz21,000,000

Dolaşım Oranı0.5037%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat2.4 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği44.5205627668438,2022-05-15

En Düşük Fiyat0.16099897458104975,2025-04-05

Herkese Açık Blok ZinciriBFIC

BFIC, katman 2 blok zincir teknolojisi üzerine inşa edilmiş yerel bir coindir. BFICoin, şu anda bir NFT oyunu, MetaVerse, Merkeziyetsiz Borsa, Web 3.0 ve Akıllı Telefon stake-mining çözümü içeren 20'den fazla benzersiz projeden oluşan devasa bir fayda odaklı ekosisteme sahiptir.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
