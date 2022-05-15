BFIC

BFIC, katman 2 blok zincir teknolojisi üzerine inşa edilmiş yerel bir coindir. BFICoin, şu anda bir NFT oyunu, MetaVerse, Merkeziyetsiz Borsa, Web 3.0 ve Akıllı Telefon stake-mining çözümü içeren 20'den fazla benzersiz projeden oluşan devasa bir fayda odaklı ekosisteme sahiptir.

Kripto AdıBFIC

SıralamaNo.1248

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz10,578,424

Maksimum Arz21,000,000

Toplam Arz21,000,000

Dolaşım Oranı0.5037%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat2.4 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği44.5205627668438,2022-05-15

En Düşük Fiyat0.16099897458104975,2025-04-05

Herkese Açık Blok ZinciriBFIC

Sektör

Sosyal Medya

