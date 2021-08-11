BGB

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Kripto AdıBGB

SıralamaNo.37

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0008%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)7.09%

Dolaşımdaki Arz697,669,214.8824533

Maksimum Arz919,992,035.98

Toplam Arz919,992,035.9787906

Dolaşım Oranı0.7583%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği8.48508718732009,2024-12-27

En Düşük Fiyat0.05835925,2021-08-11

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

Bitget Token
