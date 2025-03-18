BGSC

BugsCoin, kullanıcılara reel ekonomik faydalar sağlayabilecek bir ödül sistemi sunmak için tasarlanmış bir projedir. Platformdaki etkinlikler aracılığıyla biriktirilen ödüller varlık olarak geri alınabilir. Ayrıca, platform topluluğundaki karar alma sürecine doğrudan katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır.

Kripto AdıBGSC

SıralamaNo.658

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.09%

Dolaşımdaki Arz11,563,499,503

Maksimum Arz29,441,428,003

Toplam Arz29,441,428,003

Dolaşım Oranı0.3927%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.012298144291890542,2025-04-23

En Düşük Fiyat0.001376708769785941,2025-03-18

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
ELIZAOS Etkinliği2000g
