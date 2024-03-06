BIF

bonkwifhat, Solana blok zincirindeki en iyi iki meme coinin nihai füzyonudur! Her ikisinin de çılgın piyasa değerleri var ve tüm dikkatleri üzerlerinde topluyorlar, gerisini siz düşünün: bonkwifhat zirvede onlara katılmaya hazırlanıyor!

Kripto AdıBIF

SıralamaNo.7482

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.013658864951718214,2024-03-06

En Düşük Fiyat0.00003965375665716,2024-11-05

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

