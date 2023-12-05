BIGTIME

Big Time, oyuncuların oyun eşyaları oluştururken ve takas ederken aktif rol üstlendiği açık oyun ekonomisiyle hızlı savaş sistemini birleştiren, PC için çok oyunculu bir aksiyon RPG oyunudur.

Kripto AdıBIGTIME

SıralamaNo.462

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.36%

Dolaşımdaki Arz2,040,964,764.9587064

Maksimum Arz5,000,000,000

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4081%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.9827375371067537,2023-12-05

En Düşük Fiyat0.01901521724074727,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Big Time, oyuncuların oyun eşyaları oluştururken ve takas ederken aktif rol üstlendiği açık oyun ekonomisiyle hızlı savaş sistemini birleştiren, PC için çok oyunculu bir aksiyon RPG oyunudur.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
BIGTIME/USDT
Big Time
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BIGTIME)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
