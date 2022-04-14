BILLIONVIEW

BILLIVERSE, İçerik oluşturucuları güçlendirmek ve onları hayranlarına ve yeni takipçi topluluklarına yaklaştırmak için tasarlandı. İçerik oluşturucuların eğlenceli ve bir şeylere dokunabildiği bu farklı kültürler, platformda hayranlarıyla gerçek ilişkiler kurabilmesine ve içeriklerden daha fazla yararlanabilmesine olanak tanır.

Kripto AdıBILLIONVIEW

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriAPTOS

HakkındaBILLIVERSE, İçerik oluşturucuları güçlendirmek ve onları hayranlarına ve yeni takipçi topluluklarına yaklaştırmak için tasarlandı. İçerik oluşturucuların eğlenceli ve bir şeylere dokunabildiği bu farklı kültürler, platformda hayranlarıyla gerçek ilişkiler kurabilmesine ve içeriklerden daha fazla yararlanabilmesine olanak tanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.