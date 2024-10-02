BITBOARD

BITBOARD, yıldızlar ve hayranlar için bir alan ve dünya çapında çeşitli hizmetlerin hâlihazırda mevcut olduğu çevrimiçi yıldız alanlarına bağlanan bir platformdur.

Kripto AdıBITBOARD

SıralamaNo.989

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz4,405,478,066.35

Maksimum Arz8,100,000,000

Toplam Arz8,100,000,000

Dolaşım Oranı0.5438%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.24511047071194392,2024-10-02

En Düşük Fiyat0.000066883793567678,2025-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Sektör

Sosyal Medya

