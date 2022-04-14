BLEND

Blend, Bitcoin için merkeziyetsiz, gözetimsiz bir borç verme protokolüdür. Educhain, Arbitrum ve Base üzerinde piyasaya sürülmüştür. Blend, kullanıcıların tedarikçi veya borç alan olarak katılmalarını sağlar. Tedarikçiler düzenli gelir elde etmek için likiditeye katkıda bulunurken, borç alanlar aşırı teminatlı (uzun vadeli) veya düşük teminatlı (bir blok için kısa vadeli) şekilde borç alabilirler.

Kripto AdıBLEND

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriEDUCHAIN

