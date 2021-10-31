BLOK

Unity Engine'de geliştirilen Bloktopia Metaverse, 21 milyon Bitcoin'i takdir etmek için inşa edilmiş 21 seviyeli oluşan bir Gökdeleni temsil eder. Bloktopia, herkesin Kripto para ve NFT'ler hakkında bilmesi gereken her şeyi içerir.

Kripto AdıBLOK

SıralamaNo.1606

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz24,792,088,581

Maksimum Arz0

Toplam Arz116,929,392,615

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1776573348508086,2021-10-31

En Düşük Fiyat0.000101956329123908,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaUnity Engine'de geliştirilen Bloktopia Metaverse, 21 milyon Bitcoin'i takdir etmek için inşa edilmiş 21 seviyeli oluşan bir Gökdeleni temsil eder. Bloktopia, herkesin Kripto para ve NFT'ler hakkında bilmesi gereken her şeyi içerir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.