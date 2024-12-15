BLUE

Bluefin, Sui blok zincirinde merkeziyetsiz bir spot ve türev alım satım platformudur ve Polychain, SIG, Brevan Howard ve diğer önde gelen kurumlar tarafından desteklenmektedir. Bluefin, Eylül 2023'te piyasaya sürülmesinden bu yana 37 milyar doların üzerinde işlem hacmiyle Sui'deki toplam hacme göre en büyük protokoldür. Borsa şu anda 57.754 münferit mevduat sahibine ve 27,1 milyon $ TVL'ye sahiptir.

Kripto AdıBLUE

SıralamaNo.834

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.07%

Dolaşımdaki Arz330,125,592

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3301%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8407586553598296,2024-12-15

En Düşük Fiyat0.039886214017449816,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

Sektör

Sosyal Medya

