Blocery, tarımsal gıdaların üretim, dolaşım, satış ve diğer bilgi ve süreçlerini blok zincirine kaydeder. Tüm bilgilerini değiştirmeyi ve ondan taklit etmeyi imkansız hale getirin. Merkezi olmayan hizmetler aracılığıyla verimli ve güvenilir bir ekosistem oluşturun. Tüketiciler, üretim aşamasında randevu alarak en güvenli ve kaliteli tarımsal gıdayı en uygun fiyata satın alabilirler. Üretici, sözleşmeyi sıkı bir şekilde yerine getirecek ve satıcıyla yapılan satışların istikrarı, tedarik ağının etkin yolu ile garanti altına alınabilir. Ek olarak, ekolojik bir ortam olarak Blocery belirteci "BLY", tarımsal ürün tedarik ağı platformundaki ekonomik faaliyetlerin rolünü güçlendirmek ve katılmak için teşvikler verir. BLY belirteçleri, katılımcıların veri sağlamaları için tazminat, veri kullanım fiyatı, anlaşmazlık tahkimi, Dapp kullanımı vb. olarak kullanılabilir. Blocery ekosisteminde uygulanan tüm sözleşmeler ve işlemler BLY belirteçleri kullanılarak uygulanabilir.

Kripto AdıBLY

SıralamaNo.1693

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz984,999,995.64

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.9849%

Arz Tarihi2018-12-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.676306,2021-04-04

En Düşük Fiyat0.002100846641104389,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

