BMT

Bubblemaps, DeFi tokenları ve NFT'ler için ilk tedarik denetim aracıdır. Benzersiz ve renkli baloncuklarımız zincir üzerindeki verilerin anlaşılmasını kolaylaştırır. Bubblemaps ile kullanıcılar cüzdanları araştırabilir, bağlantıları ortaya çıkarabilir ve blok zinciri verilerinin gürültüsünü görebilir.

Kripto AdıBMT

SıralamaNo.862

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.29%

Dolaşımdaki Arz505,808,722

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.5058%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.3212330971816307,2025-03-18

En Düşük Fiyat0.023793663285176417,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaBubblemaps, DeFi tokenları ve NFT'ler için ilk tedarik denetim aracıdır. Benzersiz ve renkli baloncuklarımız zincir üzerindeki verilerin anlaşılmasını kolaylaştırır. Bubblemaps ile kullanıcılar cüzdanları araştırabilir, bağlantıları ortaya çıkarabilir ve blok zinciri verilerinin gürültüsünü görebilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.