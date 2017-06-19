BNT

Bancor, Ethereum üzerinde ve blok zincirleri arasında otomatik, merkeziyetsiz değişim sağlayan bir zincir içi likidite protokolüdür. Protokol, likiditeyi havuzlamak ve karşı taraf olmadan tek bir işlemde eşler arası sözleşme işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmış bir dizi akıllı sözleşmeden oluşur. Kullanıcılar, alım satım ücretleri, BNT stake ödülleri ve Bancor DAO'daki oy hakları karşılığında otomatik piyasa yapıcılara BNT stake etmektedir. Bancor, binlerce token arasında 2 milyar dolardan fazla işlem hacmi gerçekleştirmiş ve stake edenlerden milyonlarca ücret almıştır.

Kripto AdıBNT

SıralamaNo.438

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.81%

Dolaşımdaki Arz115,188,101.74069732

Maksimum Arz0

Toplam Arz115,188,101.74069732

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği23.731000900268555,2017-06-19

En Düşük Fiyat0.117415463258,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

