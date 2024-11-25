BNY

TaskBunny, kullanıcıları sosyal medya etkinlikleri için ödüllendirmenin yeni bir yolu olarak Gönderi İspatı (PoP) kavramını tanıtan yenilikçi bir projedir. Ödül, Base ağında yayınlanan BNY adlı kendi kripto para birimi biçiminde verilir. Bu, dağıtıldıktan sonra tüm ödüllerin doğrulanabilir olmasını ve blok zincirine güvenli bir şekilde kaydedilmesini sağlar.

Kripto AdıBNY

SıralamaNo.8947

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz900,000,000

Toplam Arz900,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.060038236479385707,2024-11-25

En Düşük Fiyat0.001947120717278614,2025-04-21

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.