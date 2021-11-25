BOBA

Boba, Enya ekibinin OMG Vakfı'na temel katkıda bulunanlar olarak geliştirildiği L2 Ethereum ölçeklendirme ve genişletme çözümüdür. Boba, gaz ücretlerini azaltan, işlem hacmini iyileştiren ve akıllı sözleşmelerin yeteneklerini genişleten yeni nesil Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup ölçeklendirme çözümüdür.

Kripto AdıBOBA

SıralamaNo.722

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.68%

Dolaşımdaki Arz493,580,902

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0.9871%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği7.9879991275196645,2021-11-25

En Düşük Fiyat0.04251140947297519,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

