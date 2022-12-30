BONK

Bonk, toplam arzın %50'si Solana topluluğuna airdrop ile dağıtılan, insanlar tarafından halk için ilk Solana köpek coinidir. Bonk'a katkıda bulunanlar, toksik "Alameda" tokenomiklerinden bıkmıştı ve herkesin adil bir şans elde ettiği eğlenceli bir memecoin yapmak istediler.

Kripto AdıBONK

SıralamaNo.69

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz87,995,212,308,375.31

Maksimum Arz88,872,433,754,423.19

Toplam Arz87,995,212,308,375.31

Dolaşım Oranı0.9901%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000059156192429551,2024-11-20

En Düşük Fiyat0.000000091971686428,2022-12-30

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
BONK/USDC
Bonk
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BONK)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
