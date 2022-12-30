BONK

Bonk, toplam arzın %50'si Solana topluluğuna airdrop ile dağıtılan, insanlar tarafından halk için ilk Solana köpek coinidir. Bonk'a katkıda bulunanlar, toksik "Alameda" tokenomiklerinden bıkmıştı ve herkesin adil bir şans elde ettiği eğlenceli bir memecoin yapmak istediler.

Kripto AdıBONK

SıralamaNo.74

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz82,441,231,816,923.61

Maksimum Arz88,872,433,754,423.19

Toplam Arz87,995,282,888,763.52

Dolaşım Oranı0.9276%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000059156192429551,2024-11-20

En Düşük Fiyat0.000000091971686428,2022-12-30

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.