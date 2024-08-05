BOOE

BOOE, genellikle kısa vadeli kazançlar ve geçici projeler tarafından yönlendirilen bir alanda, profesyonellik, etik ve topluluk üzerine inşa edilmiş vizyon odaklı bir ekosistem olarak ortaya çıkmıştır. Güvenilir ekibi, etik balinaları ve kült niteliğindeki takipçileriyle BOOE, uzun vadeli inancın bir timsali olarak öne çıkıyor.

Kripto AdıBOOE

SıralamaNo.1024

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.11%

Dolaşımdaki Arz96,191,009

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.9619%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8132865790759094,2024-10-16

En Düşük Fiyat0.008879381003767716,2024-08-05

Herkese Açık Blok ZinciriETH

