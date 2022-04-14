BOOM

Boom, zincir dışı faaliyetler ile zincir üstü ekonomiler arasındaki boşluğu doldurmak üzere tasarlanmış öncü yapay zekâ destekli veri teşvik katmanıdır. GamerBoom'dan evrilen platform artık sadece oyun oynamayı değil, aynı zamanda akıllı, merkeziyetsiz veri altyapısı aracılığıyla sosyal ağları, gerçek dünya varlıklarını (RWA) ve internet ölçekli sermaye piyasalarını da desteklemektedir.

Kripto AdıBOOM

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaBoom, zincir dışı faaliyetler ile zincir üstü ekonomiler arasındaki boşluğu doldurmak üzere tasarlanmış öncü yapay zekâ destekli veri teşvik katmanıdır. GamerBoom'dan evrilen platform artık sadece oyun oynamayı değil, aynı zamanda akıllı, merkeziyetsiz veri altyapısı aracılığıyla sosyal ağları, gerçek dünya varlıklarını (RWA) ve internet ölçekli sermaye piyasalarını da desteklemektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.