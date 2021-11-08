BOO

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

Kripto AdıBOO

SıralamaNo.1523

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.62%

Dolaşımdaki Arz9,390,930.32215674

Maksimum Arz13,666,000

Toplam Arz9,390,930.32215674

Dolaşım Oranı0.6871%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği39.99008268429096,2021-11-08

En Düşük Fiyat0.250611104420171,2025-04-06

Herkese Açık Blok ZinciriSONIC

