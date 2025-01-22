BOTIFY

Botify.cloud, otomasyonun oluşturulma, dağıtılma ve kazanç elde etme biçiminde devrim yaratıyor. "Yapay zekânın Shopify'ı" olarak nitelendirilen Botify.cloud, kullanıcılara sosyal medya yönetimi, alım satım veya gerçek IoT uygulamaları gibi herhangi bir göreve uyarlanmış kodsuz yapay zekâ aracıları oluşturma yetkisi veriyor. Blok zinciri teknolojisinden yararlanan $BOTIFY sahipleri, platform etkinliği tarafından üretilen ömür boyu gelir paylarından yararlanarak sürdürülebilir ve ödüllendirici bir ekosistem yaratıyor.

Kripto AdıBOTIFY

SıralamaNo.2232

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz999,877,571.706761

Maksimum Arz0

Toplam Arz999,877,571.706761

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05823703233450987,2025-01-22

En Düşük Fiyat0.000675400495038949,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

