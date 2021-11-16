BOTTO

Botto, topluluk tarafından yönetilen üretken bir sanatçıdır. Botto, haftada 350 sanat eseri yaratıyor ve bunları topluluğa sunuyor. Bu sanat eserleri bir 'round' olarak kabul edilir bireysel sanat eserleri 'fragments' olarak belirtilir. Topluluk bu sanat eserlerine oy verir. Oylar, bir katılımcının neyi estetik açıdan estetik sanat olarak gördüğüne ilişkin bireysel tercihleri temsil eder. Oylar, müşterek olarak Botto'nun üretken algoritması için geri bildirimlerde kullanılır - Botto'nun bir sonraki sanat eserlerini hangi yöne götürmesi gerektiğini belirler. Zamanla Botto, topluluk tarafından yönlendirilen ve yönetilen bir sanat inşa edecektir.

Kripto AdıBOTTO

SıralamaNo.1296

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.46%

Dolaşımdaki Arz48,806,237.4750327

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz93,872,825.47976364

Dolaşım Oranı0.488%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği6.940308473361901,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.029699974363140962,2022-11-09

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

