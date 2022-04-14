BOT

Hyperbot, kullanıcıların akıllı parayı ve balinaları takip etmesine, piyasa sinyallerini tespit etmesine ve daha yüksek hız ve hassasiyetle akıllı işlem kopyalama yapmasına olanak tanıyan, birden fazla DEX’te veri ve emir yürütmeyi bir araya getiren, yapay zekâ destekli zincir üzeri sözleşme alım satım terminalidir.

Kripto AdıBOT

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

