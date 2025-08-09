BRIC

Redbrick, kullanıcıların kolayca oyun ve uygulama oluşturmasını, yayınlamasını ve bunlardan para kazanmasını sağlayan yapay zeka destekli bir Web3 içerik platformudur. Geliştirme sürecini basitleştirmek ve canlı bir yaratıcı ekonomisini teşvik etmek için tasarlanmış bir dizi araç ve hizmet sunar.

Kripto AdıBRIC

SıralamaNo.1883

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.31%

Dolaşımdaki Arz235,108,500

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2351%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0460421373532694,2025-08-09

En Düşük Fiyat0.002416077863825024,2025-11-07

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaRedbrick, kullanıcıların kolayca oyun ve uygulama oluşturmasını, yayınlamasını ve bunlardan para kazanmasını sağlayan yapay zeka destekli bir Web3 içerik platformudur. Geliştirme sürecini basitleştirmek ve canlı bir yaratıcı ekonomisini teşvik etmek için tasarlanmış bir dizi araç ve hizmet sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.