Bridgent, varlıkların, akıllı sözleşmelerin ve verilerin birden fazla blok zinciri arasında sorunsuz bir şekilde akmasına olanak tanıyan zincirler arası koordinasyon ve yürütme motorudur. Başlıca rolleri şunlardır: Güvenli ve verimli zincirler arası iletişim sağlamak; yürütme filtre katmanıyla uyumluluğu sağlamak; geliştirme karmaşıklığını azaltmak için birleşik bir API sunmak; zincirler arasında gerçek zamanlı durum senkronizasyonunu desteklemek.

Kripto AdıBRIDGENT

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz9,999,999,999

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Sektör

Sosyal Medya

