Bitgert, blockchain teknolojisi ürünlerine ve denetim çözümlerine odaklanan bir kripto mühendisliği organizasyonudur, $BRISE tokenimiz, BUSD ödüllerini stake etme ve akıllı sözleşmemiz yoluyla yatırımcılarına kazanç sağlarken, tokenimizin fiyat artışına yardımcı olan ve nadirliğini koruyan geri alım işlevine de sahiptir.

Kripto AdıBRISE

SıralamaNo.1010

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz395,690,000,000,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.00000404,2021-08-13

En Düşük Fiyat0,2021-08-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

