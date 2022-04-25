BRN

BRN Metaverse, teknolojiyle ve birbirimizle etkileşimde bulunma biçimimizi tamamen dönüştürmeyi amaçlayan son derece iddialı bir projedir. Bunu, metaverse ile gerçek dünyayı sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak başarmayı amaçlamaktadır. BRN Metaverse, son teknoloji ve token tabanlı bir ekosistem kullanarak Yapay Zeka, Oyun, Blok Zinciri, Web 3.0 ve diğer çığır açıcı kavramları entegre etmek için çalışmaktadır. Bu entegrasyon, geleneksel sınırları aşan geçen devrim niteliğinde bir oyun deneyimi getirecektir. BRN Metaverse'i diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri oyun içi envanterler, sanal ekonomiler ve oyna-kazan mekanizmalarını bir araya getirmesidir. BRN Metaverse, bu yenilikçi özellikleri sunarak yalnızca oyun deneyimini geliştirmekle kalmamakta, aynı zamanda oyun içi varlıkların değerinin çeşitli faktörler tarafından belirlendiği sanal ekonomiler de yaratmaktadır. Bu faktörler arasında, oyun ekosistemine yepyeni bir heyecan ve değer katan oyuncu talebi, nadirlik ve fayda yer almaktadır. BRN Metaverse, oyun endüstrisinde devrim yaratma ve blok zinciri teknolojisi ile yapay zekanın gücünü bir araya getirme konusundaki cesur vizyonuyla, kendisini bu dinamik ve dönüştürücü alanda önemli bir oyuncu olarak konumlandırmanın yanı sıra, teknoloji odaklı etkileşimlerin ve sürükleyici oyun deneyiminin geleceğini şekillendirmede öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Kripto AdıBRN

SıralamaNo.1652

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,53%

Dolaşımdaki Arz28 049 500,6467477

Maksimum Arz29 700 000

Toplam Arz28 103 646,51957318

Dolaşım Oranı0.9444%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği7.3044560151395155,2022-04-25

En Düşük Fiyat0.04244566583465009,2023-10-13

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

