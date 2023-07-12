BROCK

Bitrock, sıfıra yakın yerel gaz ücretine sahip bir Ethereum yan zinciri IBFT 2.0 Yetki İspatı (PoA) blok zinciridir. Ölçeklenebilir, güvenli ve yüksek hızlı bir altyapıya sahip olmasının yanı sıra Bitrock, DEX'in bu zincirlere özgü kullanımına, yerel zincir tokenlerini tutmaya veya bu yerel tokenlerde gaz ücreti ödemeye gerek kalmadan kripto para birimlerinin doğrudan kendi yerel zincirlerinde alınıp satılabileceği benzersiz bir çoklu zincir (DEX) takasına sahip olacaktır.

Kripto AdıBROCK

SıralamaNo.3291

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz94,951,280.88337019

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.9495%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.3071318856664576,2024-03-13

En Düşük Fiyat0.000052978131291244,2023-07-12

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

