BR

Bedrock, uniBTC ile Bitcoin stake etmeye öncülük eden ilk çok varlıklı likit restaking protokolüdür. Önde gelen BTC likit stake tokeni olan uniBTC, sahiplerinin likiditeyi korurken ödüller kazanmasını sağlayarak Bitcoin'in 1T dolarlık piyasasında yeni getiri fırsatlarının kilidini açıyor. BTCFi 2.0'a yönelik son teknoloji yaklaşımıyla Bedrock, Bitcoin'in DeFi'deki rolünü yeniden tanımlıyor ve BTC, ETH ve DePIN varlıkları için 12'den fazla blok zincirinde likit stake işlemlerini genişletiyor.

Kripto AdıBR

SıralamaNo.929

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.80%

Dolaşımdaki Arz230,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.23%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.22056296219492613,2025-03-24

En Düşük Fiyat0.03902018689786832,2025-04-18

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaBedrock, uniBTC ile Bitcoin stake etmeye öncülük eden ilk çok varlıklı likit restaking protokolüdür. Önde gelen BTC likit stake tokeni olan uniBTC, sahiplerinin likiditeyi korurken ödüller kazanmasını sağlayarak Bitcoin'in 1T dolarlık piyasasında yeni getiri fırsatlarının kilidini açıyor. BTCFi 2.0'a yönelik son teknoloji yaklaşımıyla Bedrock, Bitcoin'in DeFi'deki rolünü yeniden tanımlıyor ve BTC, ETH ve DePIN varlıkları için 12'den fazla blok zincirinde likit stake işlemlerini genişletiyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.