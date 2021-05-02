BSCS

BSCS - Yeni fikirleri hayata geçirmek için tamamen merkeziyetsiz bir protokoldür. Tüm ana blok zinciri ağlarında tam yığın Defi platformuna sahip hepsi bir arada Geliştirme Merkezi. Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace ve DEX Aggregator dahil olmak üzere özel hizmetler sunmaktayız.

Kripto AdıBSCS

SıralamaNo.2583

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz269,957,373.89109445

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz392,544,039.9710944

Dolaşım Oranı0.5399%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.26045351,2021-05-02

En Düşük Fiyat0.001242307804801245,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

