Baby Shark Universe (BSU), küresel çapta tanınan Baby Shark fikri mülkiyetini (IP) kullanan, hibrit bir eğlence ve dijital varlık platformudur. Bu proje, Web2 kullanıcıları ile Web3 ekosistemi arasında bir köprü kurmayı hedeflemektedir. Geniş ve mevcut hayran kitlesini Web3 alanına doğal bir şekilde dâhil etmeyi amaçlayan BSU, oyunlar, NFT'ler ve metaverse gibi çeşitli dijital deneyimler aracılığıyla sürdürülebilir bir ekonomik model inşa etmeyi hedeflemektedir.

Kripto AdıBSU

SıralamaNo.1057

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.57%

Dolaşımdaki Arz168,000,000

Maksimum Arz850,000,000

Toplam Arz850,000,000

Dolaşım Oranı0.1976%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09527119375876048,2025-08-09

En Düşük Fiyat0.06704151694150931,2025-08-09

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaBaby Shark Universe (BSU), küresel çapta tanınan Baby Shark fikri mülkiyetini (IP) kullanan, hibrit bir eğlence ve dijital varlık platformudur. Bu proje, Web2 kullanıcıları ile Web3 ekosistemi arasında bir köprü kurmayı hedeflemektedir. Geniş ve mevcut hayran kitlesini Web3 alanına doğal bir şekilde dâhil etmeyi amaçlayan BSU, oyunlar, NFT'ler ve metaverse gibi çeşitli dijital deneyimler aracılığıyla sürdürülebilir bir ekonomik model inşa etmeyi hedeflemektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

