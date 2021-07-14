BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

Kripto AdıBSW

SıralamaNo.1662

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.56%

Dolaşımdaki Arz682,570,103

Maksimum Arz700,000,000

Toplam Arz655,492,487.8825874

Dolaşım Oranı0.9751%

Arz Tarihi2021-07-14 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.12915576713788,2021-12-08

En Düşük Fiyat0.003531208155069919,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
