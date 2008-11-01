BTC

Bitcoin, 2008 yılında white paper dokümanı yayınlanan ve 2009 yılında açık kaynaklı yazılım olarak sunulan Satoshi Nakamoto tarafından icat edilen bir dijital varlık ve ödeme sistemidir. Sistem, eşler arası özelliktedir. Kullanıcılar aracılar olmaksızın doğrudan işlem yapabilir.

Kripto AdıBTC

SıralamaNo.1

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.582%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)333,599.75%

Dolaşımdaki Arz19,954,181

Maksimum Arz21,000,000

Toplam Arz19,954,181

Dolaşım Oranı0.9501%

Arz Tarihi2008-11-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.0025 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği126198.06960343386,2025-10-06

En Düşük Fiyat0.04864654,2010-07-14

Herkese Açık Blok ZinciriBTC

HakkındaBitcoin, 2008 yılında white paper dokümanı yayınlanan ve 2009 yılında açık kaynaklı yazılım olarak sunulan Satoshi Nakamoto tarafından icat edilen bir dijital varlık ve ödeme sistemidir. Sistem, eşler arası özelliktedir. Kullanıcılar aracılar olmaksızın doğrudan işlem yapabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
BTC/USDF
Bitcoin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BTC)
--
24 sa Hacim (USDF)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
BTC/USDF
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BTC)
--
24 sa Hacim (USDF)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...