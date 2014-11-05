BTS

BitShares blok zinciri, finansal teknoloji sektörüne odaklanan yüksek performanslı akıllı sözleşmeler için tasarlanmış endüstriyel düzeyde merkezi olmayan bir platformdur. Herhangi bir kişi veya kuruluş bu platformda serbestçe transfer edebilir, ödünç alabilir, ticaret yapabilir ve özel dijital para birimleri oluşturabilir. BitShares ayrıca ödeme ağ geçitleri, otomatik ödeme ve dijital para birimi yönetim platformları ve zincirler arası atomik takaslar dahil olmak üzere düşük maliyetli, merkezi olmayan, yüksek performanslı kripto para birimi alışverişi sağlar.

Kripto AdıBTS

SıralamaNo.1579

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz2,995,060,000

Maksimum Arz3,600,570,502

Toplam Arz2,995,060,000

Dolaşım Oranı0.8318%

Arz Tarihi2014-11-05 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.916782021522522,2018-01-02

En Düşük Fiyat0.000857770484221039,2025-04-07

Herkese Açık Blok ZinciriBTS

Sektör

Sosyal Medya

