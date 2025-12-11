BTX

BeatSwap is a protocol that structures and authenticates the lifecycle of creative IP rights on-chain. Its metadata oracle standardizes authorship, rights attribution, and licensing records, enabling IP to function as verifiable RWAs. Licensing events are validated through the non-transferable IP Licensing Index, which anchors reward distribution and lifecycle accounting. User-facing modules include Space for creator–fan engagement, RWA Launcher for tokenizing rights, and RWA DEX for trading rights-based assets. BTX powers licensing rewards and ecosystem interactions. By combining authenticated metadata, lifecycle modeling, and verifiable licensing activity, BeatSwap establishes transparent infrastructure for managing creative rights in digital environments.

Kripto AdıBTX

SıralamaNo.1699

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,42

Dolaşımdaki Arz224.755.243

Maksimum Arz1.500.000.000

Toplam Arz1.500.000.000

Dolaşım Oranı0.1498%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05501739580071311,2025-12-11

En Düşük Fiyat0.009591609455323573,2025-12-30

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+

BTX/USDT
BeatSwap
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BTX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
