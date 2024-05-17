BUBBLE

Imaginary Ones renkli ve eğlenceli baloncuk karakterlerimizle tanınmaktadır. Dünya çapında insanlara neşe getirmeyi amaçlayan, aile dostu ve pozitif hikayeler ile içerikler yaratıyoruz. Amacımız sınırsız hayal gücünü harekete geçirmektir. Oyun, ürün ve eğlenceli içeriği harmanlamak için Web3 teknolojisini kullanıyor ve Hayali Dünya'yı yaratıyoruz.

Kripto AdıBUBBLE

SıralamaNo.2448

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz3,016,471,388.79

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3016%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.012958719190251067,2024-05-17

En Düşük Fiyat0.000133638768838464,2025-11-05

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaImaginary Ones renkli ve eğlenceli baloncuk karakterlerimizle tanınmaktadır. Dünya çapında insanlara neşe getirmeyi amaçlayan, aile dostu ve pozitif hikayeler ile içerikler yaratıyoruz. Amacımız sınırsız hayal gücünü harekete geçirmektir. Oyun, ürün ve eğlenceli içeriği harmanlamak için Web3 teknolojisini kullanıyor ve Hayali Dünya'yı yaratıyoruz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
BUBBLE/USDT
Imaginary Ones
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BUBBLE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
BUBBLE/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BUBBLE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...