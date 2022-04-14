BULLS

Battle Bulls, Telegram'da muhteşem bir savaş modu ile tamamlanan ücretsiz bir mobil tıklama oyunudur. Bu oyunda, bir kurucu olarak sanal bir blok zinciri işi kuracak ve daha fazla oyun içi coin almaya çalışacaksınız. Ardından, bunları çekmek için gerçek tokenlere dönüştürebilirsiniz.

Kripto AdıBULLS

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz3,138.7788224

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSMART

HakkındaBattle Bulls, Telegram'da muhteşem bir savaş modu ile tamamlanan ücretsiz bir mobil tıklama oyunudur. Bu oyunda, bir kurucu olarak sanal bir blok zinciri işi kuracak ve daha fazla oyun içi coin almaya çalışacaksınız. Ardından, bunları çekmek için gerçek tokenlere dönüştürebilirsiniz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.