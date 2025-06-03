BUN

BUN token, Burrito Wallet ekosisteminin temel varlığı ve DAO yönetim tokenidir. Sorunsuz değer değişimi sağlamak için tasarlanan BUN, entegre hizmetler, ortaklar ve platformlar genelinde çok çeşitli yardımcı programlara güç verir. Kullanıcılar, merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) ve daha geniş Web3 ortamı arasında bağlayıcı doku görevi görerek işbirliğini, teşvik edilmiş katılımı ve uzun vadeli ekosistem sürdürülebilirliğini destekler.

Kripto AdıBUN

SıralamaNo.3270

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz249,409,465

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2494%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.00301676607760159,2025-06-03

En Düşük Fiyat0.000103349581841149,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaBUN token, Burrito Wallet ekosisteminin temel varlığı ve DAO yönetim tokenidir. Sorunsuz değer değişimi sağlamak için tasarlanan BUN, entegre hizmetler, ortaklar ve platformlar genelinde çok çeşitli yardımcı programlara güç verir. Kullanıcılar, merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) ve daha geniş Web3 ortamı arasında bağlayıcı doku görevi görerek işbirliğini, teşvik edilmiş katılımı ve uzun vadeli ekosistem sürdürülebilirliğini destekler.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
