BovineVerse, Web3.0 altında bir genesis Fi+ meta evren platformudur. BovineVerse, birden fazla zincir üstü oyun ve spor tahmin sistemi yayınlamayı planlıyor ve ayrıca üçüncü taraflara API arayüzleri sunuyor. Bu şekilde topluluğun DAO ruhu, özerklik konusunda yüksek esnekliğe sahip olması bekleniyor. Oyna Kazan deneyimini en üst düzeye çıkarmak için çeşitli NFT'lere sahip olabilir, sosyal, macera ve çevrimiçi spor tahminlerine vb. katılım sağlayabilirsiniz!

Kripto AdıBVG

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

