Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

Kripto AdıBZZ

SıralamaNo.1088

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.45%

Dolaşımdaki Arz52,600,660.90444622

Maksimum Arz63,149,437

Toplam Arz63,149,437

Dolaşım Oranı0.8329%

Arz Tarihi2021-06-21 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği59.64320391,2021-06-21

En Düşük Fiyat0.12197999757777185,2025-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSwarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

Sektör

Sosyal Medya

