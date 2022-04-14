CAMP

Camp Network, protokol düzeyinde menşe, programlanabilir lisanslama ve aracı para kazanma özelliklerini yerel olarak desteklemek için tasarlanmış ilk özel amaçlı Katman 1 blok zinciri olan Otonom IP Katmanıdır. Üretken yapay zekâ yaratıcılığı dönüştürürken, Camp, PvP ve yapay zekâ tabanlı tüketimde fikri mülkiyeti zincir üzerinde kaydetmek, lisanslamak ve para kazanmak için altyapı sağlar. Camp, içeriği varsayılan olarak programlanabilir, uygulanabilir ve para kazanılabilir hale getirerek yapay zekâ ve fikri mülkiyetin kesiştiği noktadaki altyapı boşluğunu doldurur.

Kripto AdıCAMP

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

