CAMT

Camell Projesi, merkeziyetsiz depolama ve veri işleme çözümleri sunan bulut tabanlı bir altyapı platformudur. Blok zinciri teknolojisini kullanarak ekonomik ve şeffaf bir ekosistem oluştururken verimli veri yönetimi ve güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıCAMT

SıralamaNo.5591

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz0

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04022172512350678,2024-10-05

En Düşük Fiyat0.0009097033209728,2025-10-03

Herkese Açık Blok ZinciriTRX

HakkındaCamell Projesi, merkeziyetsiz depolama ve veri işleme çözümleri sunan bulut tabanlı bir altyapı platformudur. Blok zinciri teknolojisini kullanarak ekonomik ve şeffaf bir ekosistem oluştururken verimli veri yönetimi ve güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.