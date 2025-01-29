CAM

Camino Network, 11 trilyon dolarlık seyahat endüstrisi için özel olarak oluşturulmuş ilk L1 platformudur. 100'den fazla yerleşik seyahat şirketi tarafından işletilen bu ağ, yüksek ödeme ücretleri, yavaş ödemeler ve karmaşık mutabakatlar gibi sektörün kritik sorunlarını çözmektedir. Ağ halihazırda dApps ve web3 seyahat B2B ve B2C ürünleri geliştiren 200'den fazla marka ile gerçek ticari işlemleri işlemektedir. Ağ, binlerce API'yi birleşik bir istek-yanıt modeliyle değiştiriyor. Birine bağlanın, hepsine bağlanın - birbirine bağlı bir seyahat endüstrisi ve sorunsuz seyahat deneyimleri yaratın.

Kripto AdıCAM

SıralamaNo.1288

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz325,415,728

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz917,499,341

Dolaşım Oranı0.3254%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.19493305530344174,2025-01-29

En Düşük Fiyat0.012992133661361196,2025-10-28

Herkese Açık Blok ZinciriCAMINO

HakkındaCamino Network, 11 trilyon dolarlık seyahat endüstrisi için özel olarak oluşturulmuş ilk L1 platformudur. 100'den fazla yerleşik seyahat şirketi tarafından işletilen bu ağ, yüksek ödeme ücretleri, yavaş ödemeler ve karmaşık mutabakatlar gibi sektörün kritik sorunlarını çözmektedir. Ağ halihazırda dApps ve web3 seyahat B2B ve B2C ürünleri geliştiren 200'den fazla marka ile gerçek ticari işlemleri işlemektedir. Ağ, binlerce API'yi birleşik bir istek-yanıt modeliyle değiştiriyor. Birine bağlanın, hepsine bağlanın - birbirine bağlı bir seyahat endüstrisi ve sorunsuz seyahat deneyimleri yaratın.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.