Camino Network, 11 trilyon dolarlık seyahat endüstrisi için özel olarak oluşturulmuş ilk L1 platformudur. 100'den fazla yerleşik seyahat şirketi tarafından işletilen bu ağ, yüksek ödeme ücretleri, yavaş ödemeler ve karmaşık mutabakatlar gibi sektörün kritik sorunlarını çözmektedir. Ağ halihazırda dApps ve web3 seyahat B2B ve B2C ürünleri geliştiren 200'den fazla marka ile gerçek ticari işlemleri işlemektedir. Ağ, binlerce API'yi birleşik bir istek-yanıt modeliyle değiştiriyor. Birine bağlanın, hepsine bağlanın - birbirine bağlı bir seyahat endüstrisi ve sorunsuz seyahat deneyimleri yaratın.

Borsa
