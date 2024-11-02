CARV

CARV, oyun, yapay zeka ve ötesi için en büyük modüler Kimlik ve Veri Katmanının (IDL) geliştirilmesine öncülük ediyor. 900'den fazla oyun ve yapay zeka entegrasyonu ile CARV, tüm Web3 oyunlarının% 30'unu destekliyor ve 2,8 milyon benzersiz zincir üstü CARV ID sahibi de dahil olmak üzere 9,5 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya hizmet veriyor. 40'tan fazla zincirde benzersiz aktif cüzdanlar için dünya çapında ilk üç arasında yer alan CARV, Tribe Capital, Temasek Vertex ve Animoca Brands gibi en iyi yatırımcılardan 50 milyon $ topladı. Coinbase, Google ve Electronic Arts'tan bir ekip tarafından desteklenen CARV, verilerin oyun, yapay zeka ve ötesinde nasıl kullanıldığını dönüştürüyor.

Kripto AdıCARV

SıralamaNo.498

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.66%

Dolaşımdaki Arz302,929,072

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.3970622423614902,2024-11-02

En Düşük Fiyat0.11080521202409675,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

