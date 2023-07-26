CATCOIN

Catcoin, topluluk merkeziyetsizliğine ve toplumun adaptasyonuna odaklanan kedi temalı bir tokendir. CATCOIN, meme coinleri yeniden değerli kılmak için tasarlanmıştır. Sıfır vergi ve LP kilitli $CATCOIN daima insanlar için vardır. Saf meme gücüyle beslenen $CATCOIN, yol gösterici olacaktır.

Kripto AdıCATCOIN

SıralamaNo.1500

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz50,000,000,000,000,000

Maksimum Arz50,000,000,000,000,000

Toplam Arz50,000,000,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000000001736138659,2024-03-26

En Düşük Fiyat0.00000000000011624,2023-07-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

